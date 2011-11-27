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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 06:40 BJT

****主要国家经济指标预测--11月28日****

路透11月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月27日(日)

-- 中国规模以上工业企业利润 1-10月 -- --

2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 84

11月28日(一)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月初值 持平 持平

(较上年同期) +2.4% +2.5%

消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.7% +2.9%

0800 台湾领先指标(月变动率) 10月 -- -0.3%

0900 意大利企业信心指数 11月 93.0 94.0

0900 欧元区民间贷款(较上年同期) 10月 +2.5% +2.5%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.6%

M3货供额(较上年同期) +3.4% +3.1%

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 负13 负11

1200 德国GfK消费者信心指数 12月 5.2 5.3

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 85.2

1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 31.5 31.3

1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业综合指数 11月 -- 2.3

-- 美国建筑许可(万户) 10月修正值 -- --

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月24日(四)

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 10月 -0.2% --

核心CPI(较上年同期) -1.0% -0.1%

东京地区整体CPI(较上年同期) 11月 -0.8% --

核心CPI(较上年同期) -0.5% -0.3%

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 买超1,005.1 --

外资投资日股(10亿日圆) 卖超77.2 --

11月25日(五)

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) +6.8% +6.9%

0745 法国消费者信心 11月 79 81

0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -0.4% --

(较上年同期) -1.6% --

(完)

--整理 石冠兰/隋芬;审校 王冠中

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