主要国家经济指标预测--11月28日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月27日(日)
-- 中国规模以上工业企业利润 1-10月 -- --
2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 84
11月28日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月初值 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.7% +2.9%
0800 台湾领先指标(月变动率) 10月 -- -0.3%
0900 意大利企业信心指数 11月 93.0 94.0
0900 欧元区民间贷款(较上年同期) 10月 +2.5% +2.5%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.6%
M3货供额(较上年同期) +3.4% +3.1%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 负13 负11
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 5.2 5.3
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 85.2
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 31.5 31.3
1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业综合指数 11月 -- 2.3
-- 美国建筑许可(万户) 10月修正值 -- --
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月24日(四)
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 10月 -0.2% --
核心CPI(较上年同期) -1.0% -0.1%
东京地区整体CPI(较上年同期) 11月 -0.8% --
核心CPI(较上年同期) -0.5% -0.3%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 买超1,005.1 --
外资投资日股(10亿日圆) 卖超77.2 --
11月25日(五)
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) +6.8% +6.9%
0745 法国消费者信心 11月 79 81
0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -0.4% --
(较上年同期) -1.6% --
(完)
--整理 石冠兰/隋芬;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。