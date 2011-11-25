〔日本个股〕铃木汽车就同德国大众汽车的相关争端提交国际仲裁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京/法兰克福11月24日电---日本铃木汽车(7269.T)已就同德国大众汽车(VOWG_p.DE)的有关争端提交了国际仲裁,因此前大众拒绝回售其所持铃木汽车的20%股权.
铃木汽车周四表示,公司选择在伦敦在国际商会(ICC)下属的国际仲裁法庭发起相关仲裁程序.
铃木汽车指责大众拒绝分享其此前承诺的混合动力技术,铃木11月18日宣布其同大众为期两年的联盟到此结束,并要求大众回售其当初在2009年1月以约17亿欧元购买的19.9%股权.
大众周四反驳称,认为"回售所持股权没有法律基础",大众从而关闭了双方联盟复活的任何可能性.
一位发言人表示,"我们有信心,对相关程序并不太过担心."(完)
--编译 侯向明;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。