〔日本个股〕铃木汽车就同德国大众汽车的相关争端提交国际仲裁

路透东京/法兰克福11月24日电---日本铃木汽车(7269.T)已就同德国大众汽车(VOWG_p.DE)的有关争端提交了国际仲裁,因此前大众拒绝回售其所持铃木汽车的20%股权.

铃木汽车周四表示,公司选择在伦敦在国际商会(ICC)下属的国际仲裁法庭发起相关仲裁程序.

铃木汽车指责大众拒绝分享其此前承诺的混合动力技术,铃木11月18日宣布其同大众为期两年的联盟到此结束,并要求大众回售其当初在2009年1月以约17亿欧元购买的19.9%股权.

大众周四反驳称,认为"回售所持股权没有法律基础",大众从而关闭了双方联盟复活的任何可能性.

一位发言人表示,"我们有信心,对相关程序并不太过担心."(完)