〔企业并购〕Bats和Chi-X交易所合并案获得英国监管部门批准

路透伦敦11月24日电---美国交易所Bats Global Markets以3亿美元收购竞争对手Chi-X Europe的计划,已获得英国监管部门的批准.Bats欲藉此交易跻身该地区顶级交易所之列.

Bats周四表示,英国竞争委员会已批准该并购交易,使得有关方面可自由签署友好协议,并在年底前将Bats的欧洲分支和Chi-X Europe合并.

"Bats Europe和Chi-X Europe的合并,将促成整个欧洲证券交易领域诞生一个更加强大的竞争者,"Bats Global Markets的执行长Joe Ratterman表示.

Chi-X和Bats Europe均采用更加经济和快速的新一代交易系统,过去四年里涌现出的这些新型交易系统对该地区的传统股票市场带来挑战.

Chi-X Europe和Bats Europe本月分别占欧洲交易量的20.1%和4.8%,两者的合并将创建欧洲最大的股票交易所,股票交易量将占欧洲市场的近四分之一.(完)