OK《中国重要政经日程》--2011年11月28日-2012年4月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=============================近日重要政经日程==========================
11/29(二)
*--2012世界经济展望论坛在北京举行
--2011中国创新营销峰会在北京举行.
--第二届中国经济和信息化论坛在北京举行.
12/1(四)
--2011环球企业家高峰论坛在北京举行,至2日.
--2011创业邦年会在北京举行,至2日.
12/2(五)
--第四届中国绿色发展高层论坛在钦州举行,至3日.
12/3(六)
--第七届中国国际期货大会在深圳举行,至4日.
--2011创业家年会在北京举行,至4日.
--2011中国钢铁产业链会议在北京召开,至4日.
12/5(一)
--中国钢铁产业网北京年会于北京举行.
12/6(二)
--第二届21世纪GNH国民幸福论坛在北京举行.
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/9(五)
--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
--2011中国营销领袖年会在广州举行.
12/12(一)
--第十届中国企业实施走出去战略论坛在北京召开.
12/15(四)
--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。