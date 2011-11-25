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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 09:59 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货早盘下跌,受欧元区忧虑影响本周料收低

路透吉隆坡11月25日电---美国谷物期货周五在亚洲市场早盘下跌,且本周料将录得跌幅,因欧元区领导人缺乏令人信服的措施,令外界担忧欧债危机正向德国等较大经济体蔓延.

0110GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货合约CZ1下降0.47%,报每蒲式耳5.86美元.该合约价格本周料将录得3.9%的跌幅,为连续第三周下跌.

12月小麦期货合约WZ1下滑0.39%,报每蒲式耳5.77美元,有可能连续第四周下跌.1月大豆合约SF2下挫0.73%,报每蒲式耳11.14-1/4美元.本周料下降4.6%,创八周以来的最大跌幅.

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