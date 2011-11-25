〔芝加哥期市〕美国谷物期货早盘下跌,受欧元区忧虑影响本周料收低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月25日电---美国谷物期货周五在亚洲市场早盘下跌,且本周料将录得跌幅,因欧元区领导人缺乏令人信服的措施,令外界担忧欧债危机正向德国等较大经济体蔓延.
0110GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货合约CZ1下降0.47%,报每蒲式耳5.86美元.该合约价格本周料将录得3.9%的跌幅,为连续第三周下跌.
12月小麦期货合约WZ1下滑0.39%,报每蒲式耳5.77美元,有可能连续第四周下跌.1月大豆合约SF2下挫0.73%,报每蒲式耳11.14-1/4美元.本周料下降4.6%,创八周以来的最大跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。