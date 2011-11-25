朝鲜官员法国演讲,冀望寻求投资者

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透图卢兹11月24日电---朝鲜(北韩)正以离奇的方式寻求经济盟友：在一所13世纪修建的女修道院里，向年轻的法国大学生播放朝鲜幸福游客的视频。
朝鲜和法国没有建立正式的外交关系，法国和另一欧盟国家要求，若要建立关系，朝鲜必须放弃核武器项目，并改善人权状况。
但在法国决定于朝鲜首都开设合作办公室几周後，朝鲜驻总部位于巴黎的联合国教科文组织（UNESCO）大使Yun Yong Il就应邀向图卢兹大学的学生发表演讲。
这是Yun首次在法国公开露面。当被路透问及为何选择图卢兹时，他说：“他们是未来，我来这里是因为他们等待朝鲜官员的信息已经等一年了。”
Yun对约100名学生发表演讲。这一长达四个小时的演讲，不时地被视频打断，让这些政治学学生时而困惑、时而诧异。这些画面模糊的1980年代旅游视频播放的是，朝鲜的巍巍群山、度假并享用海鲜的幸福朝鲜人以及关于朝鲜的困境与潜力的独白。
他说：“我们的国家向每个愿意来的人开放。你只需要在巴黎获得签证就行。”Yun能说一口流利的法语，不过在演讲中他选择用母语，并让随行人员翻译成英语。
朝鲜缓慢地向外国旅行团开放，但条件苛刻，多数游客为中国人，以赚取硬通货。
Yun佩戴着印有朝鲜领导人金正日头像的徽章，他说，严厉的制裁使朝鲜缺乏硬通货，只能在“相互尊重和互利的基础上”，求助于外国投资者。
他说：“我们期待与其他国家进行多边和多元的经济合作。”
“我们明确反对单一国家的垄断性投资，”他表示，并称朝鲜的自然资源给投资者提供大量机会。
Yun在演讲中刻意回避朝鲜与美国和韩国的摩擦，也未提及与中国的关系，演讲内容集中于朝鲜的经济问题。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。