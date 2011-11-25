〔匈牙利评等〕穆迪将匈牙利公债评等降至非投资级Ba1,展望为负面(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透布达佩斯11月25日电---评级机构美国穆迪投资服务公司(Moody's)将匈牙利公债评级调降一个级距,至Ba1的投资级以下级别,展望为负面.此前数小时,标准普尔称仍在检视该国评级.
穆迪对匈牙利降评,或令该国货币福林在国内市场开盘後再度承压,并可能将其公债收益率(殖利率)从8%以上的两年半高位进一步推升.欧元兑福林周四收报312.37.
穆迪称,匈牙利请求新的援助,表明该国面临的融资挑战,并称若达成相关协议,或减轻短期的融资压力.2008年,匈牙利依靠200亿欧元的IMF/欧盟贷款避免了崩溃.
"很多人认为,匈牙利寻求与IMF达成协议,就是为了避免被降评,但这已经太晚了,"Renaissance Capital的全球首席分析师Charles Robertson表示.
"此次降评,或最终激励那些此前使匈牙利获得投资级评级的改革政策.当然,最有帮助的还是欧洲央行/IMF为稳定欧元区所采取的行动,"他表示.
穆迪表示,若匈牙利结构性改革和中期规划实施缺乏进展,导致政府财务实力明显削弱,穆迪将考虑进一步调降该国公债评级.评级被调降可能带来持久的汇率压力或导致融资成本上升.
相反,如果匈牙利选择进行持续的财政整顿,包括坚持实施中期规划和趋同计划,从而持续稳定政府财务实力,那麽穆迪将考虑给予其Ba1的信用评级稳定展望.(完)
--编译 丁琦;审校 吴云凌
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