〔匈牙利评等〕穆迪将匈牙利公债评等降至非投资级Ba1,展望为负面(更新版)

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路透布达佩斯11月25日电---评级机构美国穆迪投资服务公司(Moody's)将匈牙利公债评级调降一个级距,至Ba1的投资级以下级别,展望为负面.此前数小时,标准普尔称仍在检视该国评级.

穆迪对匈牙利降评,或令该国货币福林在国内市场开盘後再度承压,并可能将其公债收益率(殖利率)从8%以上的两年半高位进一步推升.欧元兑福林周四收报312.37.

穆迪称,匈牙利请求新的援助,表明该国面临的融资挑战,并称若达成相关协议,或减轻短期的融资压力.2008年,匈牙利依靠200亿欧元的IMF/欧盟贷款避免了崩溃.

"很多人认为,匈牙利寻求与IMF达成协议,就是为了避免被降评,但这已经太晚了,"Renaissance Capital的全球首席分析师Charles Robertson表示.

"此次降评,或最终激励那些此前使匈牙利获得投资级评级的改革政策.当然,最有帮助的还是欧洲央行/IMF为稳定欧元区所采取的行动,"他表示.

穆迪表示,若匈牙利结构性改革和中期规划实施缺乏进展,导致政府财务实力明显削弱,穆迪将考虑进一步调降该国公债评级.评级被调降可能带来持久的汇率压力或导致融资成本上升.

相反,如果匈牙利选择进行持续的财政整顿,包括坚持实施中期规划和趋同计划,从而持续稳定政府财务实力,那麽穆迪将考虑给予其Ba1的信用评级稳定展望.(完)