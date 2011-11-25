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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 10:08 BJT

〔金属期市〕LME期铜持稳,但欧债忧虑持续或令期价连续第四周下跌

路透新加坡11月25日电---伦敦期铜周五持稳,但可能连续第四周录得周跌幅,因欧元区债务危机加剧正损及工业金属需求前景,仍最令投资者忧虑.

0148GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨0.2%,至每吨7,280美元.本周以来,LME期铜下跌逾3%,周四一度跌至7,100.25美元的一个月低位.

LME期铜11月以来的跌幅已达9%,或将录得四个月以来第三度月线下跌.

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