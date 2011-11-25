〔金属期市〕LME期铜持稳,但欧债忧虑持续或令期价连续第四周下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月25日电---伦敦期铜周五持稳,但可能连续第四周录得周跌幅,因欧元区债务危机加剧正损及工业金属需求前景,仍最令投资者忧虑.
0148GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨0.2%,至每吨7,280美元.本周以来,LME期铜下跌逾3%,周四一度跌至7,100.25美元的一个月低位.
LME期铜11月以来的跌幅已达9%,或将录得四个月以来第三度月线下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。