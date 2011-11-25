〔理财周报〕中国11月第二期银行理财产品预期最高收益率升至4.86%--社科院

路透北京11月25日电---中国社科院金融中心最新报告显示,11月第二期(11月11-18日)共有45家商业银行发行银行理财产品314款,较上期减少62款.平均期限为109天,银行提供的平均预期最高收益率为4.86%,预期收益率上升15个BP,产品的平均期限较上期缩短4天.

其中结构类产品为21款,平均期限为378天,期限较上期缩短22天;预期最高收益率为7.92%,较上期上升15个BP.

普通类产品有292款,产品的平均期限为91天,期限较上期缩短11天;预期最高收益率为4.86%,较上期上升15个BP.此外,本周还有1款开放式产品,产品的预期最高收益率为7.00%.

以下是理财产品的不同特点:

--从产品的币种种类来看:

本期人民币产品有284款,较上期减少26款,占比90.4%,较上期上升8个百分点.本期外币类产品仅有31款,较上期数量减少35款,减少加元币种,本期所有的外币币种占比较上期均不同程度下降,降幅均在1.5个百分点左右.

--从产品的资产主类来看:

本期利率类产品数量有181款,占到全部产品的57.6%,较上期占比上升4.7个百分点.混合类产品数量居次,有115款,占比为36.6%,较上期下降7.5个百分点.本期产品数量占比较上期有所上升的是股票类、汇率类、利率类和商品类,除混合类产品外,占比下降的还有信用类产品.

--从产品的收益类型来看:

本周非保本浮动收益型产品数量210款,占比为66.9%,较上期下降6.8个百分点.保本浮动收益型产品数量为70款,数量增加16款,保息浮动收益型产品数量为34款,较下降11款,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为22.3%和10.8%.

--从产品委托期限方面来看:

3个月(含)以内的理财产品数量为190款,占比60.5%,与上期相比上升0.9个百分点.6至9个月(含)期限和12至18个月(含)期限外,其馀各期限产品数量较上期均有所上升,3至6个月(含)期限升幅较大,有2.5个百分点.占比下降的期限中,12至18个月(含)期限比上期下降4.3个百分点,降幅较大,其他各区间升幅不明显.

**普通类产品:主要集中在组合资产管理类产品**

12家机构发行115款组合资产类产品,发行量居前三位的机构依次为工商银行、交通银行和建设银行.人民币组合资产管理类产品的平均期限90天,平均预期最高收益率为4.71%.

建设银行、农业银行及华夏银行均公布理财产品的资产配置比例限制:建行规定债券和同业存款等低风险资产的比例一般不低于30%;农行规定国债、央票、金融债等高风险资产的投资比例为0%-50%,委托贷款及收益权等高风险资产的投资比例为0%-70%;华夏银行规定国债、央票、金融债等低风险资产的投资比例不低于30%,信托计划不高于70%,权益类信托投资比例不高于10%.

**结构类产品:以投向汇率类和股票市场为主**

本期结构类产品共发售21款,数量较上期增加9款.挂钩资产涉及股票市场、汇率市场、利率市场和商品市场.

从不同市场的投资分布来看,投向汇率市场和股票市场的产品数量持平,有7款,利率市场居次,有4款,投向商品市场的产品有3款.

下面具体分析结构类理财产品的发行主体与投资方向特点:

首先,从汇率市场来看,本期的汇率类产品全部由中国银行发售,从挂钩标的来看,本期挂钩美元兑港币和美元对日元的产品数量各有2款,挂钩于新西兰元兑美元、澳元兑美元和美元兑人民币汇率的产品各有1款.

其次,从股票市场来看,本期的股票类产品由外资的星展银行、恒生银行和汇丰银行发售,均投资于境外股票,其中有4只投资于港股,还有3款挂钩于港股和其他市场的组合.

再次,本期的利率类产品由中资的北京银行和渣打银行发售,北京银行产品挂钩SHIBOR,为看涨结构.渣打银行挂钩美元3个月美元存款利率.最後,本期统计到3款商品类产品,由渣打银行和法兴银行发售,有2款挂钩黄金,1款挂钩于标普高盛农产品超额回报指数.(完)