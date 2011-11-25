〔专家观点〕渐进式改革是中国利率市场化的理性选择

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"渐进式改革:中国利率市场化的理性选择"一文,作者胡新智和袁江)

“渐进”和“激进”两类改革模式的成败经历为中国利率市场化路径选择提供了有益的启示，积极总结这些国家利率市场化前後金融发展的相关经验，将有益于我们提前研判中国在利率市场化改革过程中可能出现的新情况新问题，并做好有效应对。

第一，渐进式改革是中国利率市场化的理性选择。各国利率市场化的经验告诉我们，渐进式改革模式是符合中国经济金融基本国情的理性选择。当前中国经济的特征与利率市场化之前的美日韩等国具有较大相似之处。一方面，通货膨胀率高企和市场利率攀升，“负利率”现象日益严重；另一方面，“金融脱媒”对银行传统业务模式提出严峻挑战。人民币贷款占社会融资总量的比重已经由10年前的92%降至2011年上半年的53.7% ，而高收益理财产品的快速发展则导致大量资金从银行表内流出。据有关统计，2011年上半年中国理财产品发行规模高达3.57万亿元人民币，已相当于同期存款馀额的4.5% 。因此，从保护存款人利益和促进银行转型发展角度看，加快推进利率市场化迫在眉睫。但是，美日韩等国长达16年的改革经历告诉我们，利率市场化不是一蹴而就，而是循序渐进的过程。从市场主体看，国有企业作为主要资金需求方，对其的资金硬约束仍需进一步增强；而作为资金供给方的商业银行，公司治理机制等仍需进一步完善。培育经济主体的市场观念和市场行为，加强和完善金融市场的基础制度建设，都将是一个长期的过程。因此只有做到改革循序渐进，才能有效应对利率市场化过程中不断出现的新情况新问题。

第二，金融制度创新是利率市场化的有力保障。在推进利率市场化改革的进程中，要加强金融改革总体设计，鼓励金融制度创新，重点解决金融发展中的体制性障碍和深层次矛盾，全面推进利率市场化与经济社会的协调发展。我们认为，利率市场化改革的有效推进依赖于两大制度保障：一是存款保险制度。利率市场化在资金定价市场化的同时将实现定价主体行为的市场化，必将会有部分金融机构退出市场。由于银行破产倒闭涉及到广大储户的根本利益，因此由政府主导构建存款保险制度的紧迫性和必要性就大大增强。二是要统筹协调利率市场化与汇率改革的关系。从国际经验看，利率市场化改革在先，汇率市场化改革在後，可以较好地规避国际资本对国内金融市场的冲击。

第三，货币政策框架调整是金融改革的重要内容。在利率管制完全放开之後，由于市场利率将成为资金供求的决定变量，因此中国目前以货币供应量（M2）为中间目标的政策调控框架将会调整。一是市场化利率将成为新的中间目标。在美国等利率完全市场化的国家，市场利率是反映市场资金稀缺程度的指示灯。货币当局的政策调控将重点追踪市场利率的变化趋势，维护市场资金平衡。二是货币政策工具将有重大调整。利率、汇率等价格型工具将取代货币供应量、存款准备金率等数量型工具成为主要政策手段。在调控过程中，货币市场将成为中央银行实现政策目标的主要场所。

第四，经营转型是商业银行发展的内在要求。由于目前较高的存贷利差水平，一旦利率管制完全放开，中国银行业必将出现存贷利差缩窄的问题。与这个过程相伴随的则是银行业痛苦的转型和变革过程。一方面，部分资金定价能力弱、风险管理能力差的中小型银行，可能会在激烈的市场竞争中逐渐边缘化，甚至被淘汰。另一方面，多数银行为了谋求更好的生存和发展，将根据形势变化调整经营策略，逐步实施以非息收入为导向的综合化经营战略。银行业转型和变革的进程也是银行业格局重构的过程。值得指出的是，监管当局要把握好改革和监管的进度和力度，保障银行业稳健经营和金融市场平稳运行，促进国民经济健康可持续发展。(完)