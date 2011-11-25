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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 10:44 BJT

《外汇动态》欧元/美元触及七周低位,美元/日圆走升

0219GMT---欧元/美元EUR=跌至七周低位1.3314,因市场人士预料欧债危机不会在短期内结束.

欧洲银行业面临的融资压力看来颇为严峻,三月期欧元/美元基差利率交换(Basis Swap)利差升至147.50基点,正逼近2008年9月触及约170基点的记录水平,当时各国央行之间没有签署美元互换协议.

美元/日圆JPY=升0.4%至77.47,受日本商业买需支撑.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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