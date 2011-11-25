各国须加快行动,控制碳排放--OECD

路透巴黎11月24日电---经济合作暨发展组织（OECD）周四称，若各国政府无法控制温室气体排放，到本世纪末全球平均气温将升高3-6摄氏度，冰川消融、海平面上升将引发空前灾难。

OECD在报告中称，若控制气温升幅在2摄氏度以内的努力缺乏实际行动，世界前景将极为黯淡。联合国气候峰会将于下周在南非德班举行。