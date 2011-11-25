〔中国汇市〕人民币兑美元小跌,客盘购汇需求强劲抑制升势

* 人民币兑美元早盘小跌

* 客盘购汇需求较为旺盛

* 人民币升值方向未改,速度有赖于外围市场表现

路透上海11月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五早盘小幅下行,盘间走势较为反复.受高开的中间价引导,汇价开盘一度上扬.随後在大行购汇盘推动下,人民币由强转弱,不过幅度不大.

北京时间11:51,人民币兑美元即期报6.3694元,较上日收盘6.3680元下行.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3554元,上日中间价为6.3570元.

"特别是大行有一些购汇盘会冲出来买,通常他们一买,整个大方向一定,大家就跟上了,"上海一银行交易员表示,

她并认为,未来人民币升值的大趋势不会动摇,至于升值速度,还有赖于欧元等外围市场的表现.

评级机构惠誉周四将葡萄牙债信评等下调至垃圾级,称因该国大规模财政失衡,债务偏高,且经济前景恶化威胁到该国对欧盟要求的撙节计画的执行.[ID:nCT0484989]

东京汇市欧元兑美元周五在亚洲时段徘徊在近七周低点,由于市场认为欧元区债务危机一时难以结束,欧元难以获得动能.[FRX/CN]

北京时间11:51,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3960/00,上日尾盘为6.3880元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3885/15元,上日尾盘报6.3880元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)