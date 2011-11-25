《热点透视》中国政府的重型货币武器须朝正确方向开火

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 石冠兰

路透香港11月24日电---中国经济在放缓,因此货币刺激政策又回到选项之中.制造业指标惨淡引发了关于银行业放贷能力可能被松绑,激励银行为经济注入动能的言论.但这次北京使出的重型武器可能威力下降.

目前银行存款准备金率最高达到21.5%,为抗击通胀,该比率自2010年中期以来调升了九次.如果北京希望放宽货币政策,就有可能从这里入手.存款准备金率下调1%,就可释出大约7,700亿元人民币的放贷能力.新增贷款将在其它银行创造出更多存款,进而可能放出更多信贷.全部加总後所有新增放款可接近4万亿(兆)元--与2009年巨额经济刺激计划规模相当.

然而新增放款的回报已经今不如昔.据国际货币基金组织(IMF)核算,5元投资仅可使国内生产总值(GDP)增加1元.据此计算,4万亿元刺激规模对2012年GDP的提振可能不足2%.

一个更大的问题是谁会来借.渴求信贷的小企业为经济成长和就业贡献很大,但银行却倾向于贷款给大型国有企业.提高利率应可弥补风险的上升,但中国对存贷款利率分别规定了上下限,两者之差为2%,意味着银行即便回避风险也一样有利可图.

即便此前受银行青睐的企业也未必愿意承担更多债务.现在未偿贷款规模为54万亿元,其中80%仍为安全信用.新增4万亿信贷相当于让上述半数借款人再增加20%贷款.在经济放缓的市场中,这是很难完成的任务.

中国需要的并非增加放贷,而是要更明智些.贷款向中小企业倾斜是必要之举.如果银行不愿借给它们,那麽中国政府可为小企业借款作担保.更好的做法是,取消存款利率上限,那麽银行为了赚钱就必须要为贷款合理定价.只有朝正确的方向开火,这一货币重型武器才可以发挥作用.(完)