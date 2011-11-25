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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 10:48 BJT

〔中国新债〕大唐电信下周五将发行2.5亿元短期融资券,期限一年

路透北京11月25日电---中国大唐电信科技股份有限公司(600198.SS)周五公告称,将于下周五

(12月2日)在银行间债市簿记建档发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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大唐电信 2.5 2.5 12 12/2簿记建档 深发展 AA- 12/5 12/6

(600198.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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