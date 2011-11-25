〔欧洲政经〕IMF对希腊各党派领袖作出支持金援的书面承诺表示欢迎

路透雅典11月24日电---国际货币基金组织(IMF)对希腊各党派领袖作出支持希腊金融援助的书面承诺表示欢迎,有媒体援引希腊总理帕帕季莫斯称,其他援助机构也对此表示满意,从而令希腊朝着获得援助资金以避免破产迈进了一步.

一位希腊内阁部长称,欧盟(EU)、欧洲央行(ECB)和IMF等希腊贷款三巨头(troika)将于下月派遣使团回到雅典,就希腊1,300亿欧元新援助计划进行磋商.

欧盟和IMF已表示,在下一轮援助资金拨付前,帕帕季莫斯联合政府全部三个党派的领导人都必须提供书面承诺,表示对希腊撙节措施的支持.

IMF在声明中称,乐见希腊新民主党领袖Antonis Samaras提交承诺函,而该党在承诺函中所提议的任何变动,都将符合希腊救援计划的基本框架.(完)