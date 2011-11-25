版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 11:18 BJT

〔新债招标〕中石油集团100亿元三年中期票据,票面利率4.82%--业内人士

路透北京11月25日电---业内人士周五透露,中国石油天然气集团公司稍早招标发行100亿元

人民币三年期中期票据,票面利率为4.82%.

业内人士并透露,本次招标认购倍率为2.09倍.承销人士表示,机构认可中石油集团公司资质,

加之当前市况不错,故招标显暖.

中石油集团是国内最大的石油及天然气生产商,旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).

本期债为中石油集团今年第六期中票.此前其发行的五期中票合计500亿元,其中,三年期400

亿元,五年期100亿元.

具体发行条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

中石油集团 100 100 3 4.82% 工商银行 AAA 11/28 11/29

交通银行

=============================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐