〔新债招标〕中石油集团100亿元三年中期票据,票面利率4.82%--业内人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月25日电---业内人士周五透露,中国石油天然气集团公司稍早招标发行100亿元
人民币三年期中期票据,票面利率为4.82%.
业内人士并透露,本次招标认购倍率为2.09倍.承销人士表示,机构认可中石油集团公司资质,
加之当前市况不错,故招标显暖.
中石油集团是国内最大的石油及天然气生产商,旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).
本期债为中石油集团今年第六期中票.此前其发行的五期中票合计500亿元,其中,三年期400
亿元,五年期100亿元.
具体发行条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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中石油集团 100 100 3 4.82% 工商银行 AAA 11/28 11/29
交通银行
=============================================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。