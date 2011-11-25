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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 11:22 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币窄幅交投,因周末前投资者离场观望

IFR悉尼11月25日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘窄幅交投,市场周末前总体呈现试图离场观望的状态.

欧元兑美元和兑澳元早盘的一次下探,被一波旨在保护1.3300处选择权障碍的欧元买盘阻止.这使美元兑日圆以外亚洲货币的早盘涨势有些许降温,但整体来看,美元几乎没有回落,因投资者不愿重返冒险操作.

亚洲股市全线走跌,唯独日本股市日经指数小幅攀升,此前日圆兑美元一路触发停止单跌至77.50.

美元兑坡元继续守在1.3100附近.美元兑韩元仍受到支撑,并未展现出撤离韩国央行竭力保卫的1160这一水准的兴趣.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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