《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币窄幅交投,因周末前投资者离场观望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼11月25日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘窄幅交投,市场周末前总体呈现试图离场观望的状态.
欧元兑美元和兑澳元早盘的一次下探,被一波旨在保护1.3300处选择权障碍的欧元买盘阻止.这使美元兑日圆以外亚洲货币的早盘涨势有些许降温,但整体来看,美元几乎没有回落,因投资者不愿重返冒险操作.
亚洲股市全线走跌,唯独日本股市日经指数小幅攀升,此前日圆兑美元一路触发停止单跌至77.50.
美元兑坡元继续守在1.3100附近.美元兑韩元仍受到支撑,并未展现出撤离韩国央行竭力保卫的1160这一水准的兴趣.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。