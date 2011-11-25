〔专家观点〕欧债危机将继续恶化,或令中国被迫出台新一轮经济刺激计划

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"欧债危机的下一步演进及对中国的影响"一文,作者马骏,为德意志银行首席经济学家)

我的基本结论是：欧债危机还要继续恶化，在之後6到12个月时间里还可能会出现现在还认为是小概率的事件。

欧债危机比美国等其他国家的危机更严重。如果一个有独立的货币政策和汇率政策的典型国家，发生债务危机後会有四种解决办法。但因为欧元区的国家没有独立的货币和汇率政策，四种解决方法中前三种方法都会十分困难，因此加大了第四种结果的可能。这就是所谓的短板效应——最差的国家决定整个欧元区的表现。

从危机的规模来看，欧洲危机是一个迅速扩大的过程，和年初相比扩大了十倍。年初，欧洲危机中的三国的GDP加起来占欧元区GDP的5%，现在把那三国、西班牙、意大利、法国加起来，达到了50%，这就是说当时95%的欧洲可以去救5%的欧洲，那很容易，人均成本很低，而现在人均成本高了十倍，导致救助的可行性下降。

还有几个指标表明了欧洲债务恶化的情况。一个是原来我们担心的是希腊，救助希腊三年半，需要1090亿欧元；现在如果西班牙出事，意大利出事，就分别需要3000亿、5000亿欧元，加起来就是8000亿欧元。

欧洲的危机将以什麽方式来演进，当然这些具有非常非常大的不确定性，但我觉得只要有这样的概率，我们就应该去深入研究，去做好相应预案。一种可能性就是违约，其实7月21号刚达成协议的时候还是比较乐观的，但是现在，希腊满足三驾马车规定的财政紧缩的目标的可能性越来越小，经济情况差，政治上抵制的力量也非常强。

还有一个就是银行体系本身的风险导致实体经济的危机。银行不能向银行、银行也不能向其他经济体提供流动性，导致流动性萎缩，资本市场的资产价格就会大幅下跌，造成经济的深入衰退，这些都是具体的可能发生危机的表现形式。

中国如何应对？目前，国内对欧美经济二次探底的估计不足，对国外情况的估计过于乐观。海外资本市场认为欧美陷入衰退的机率大概是30%~40%，而国内的许多人等估计20%左右。如果我的估计是正确的话，欧洲经济明显下行时国内就会感到惊讶。另外，欧洲陷入浅度衰退的可能性，从我个人来估计已经达到70%。美国和欧洲还是有很大的联动性的，欧洲如果陷入深度衰退的话，美国不可避免也会陷入衰退。

对中国的影响，只简单讲两三句，因为国外的情况非常的不确定。我们搞了很多版本的情景。欧美经济如果能保持百分之一点几的增长，我们还行，能在没有经济刺激的情况下保持8%的增长；如果欧美经济陷入深度衰退，GDP增长变成负的3%，那麽中国在有下一轮经济刺激的情况下也只能保持7%的增长，没有经济刺激的话只有5%。冲击最大的就是出口这一块，我们推算了一下，如果欧美GDP增长下降3%的情况下，我们的出口将下降16%。对此我们需要给予足够的关注。

中国应该怎麽应对呢？如果全球出现深度衰退，我们要不要搞另外一个刺激计划？如果深度衰退，我估计我们不得不搞经济刺激，但是一定要把握好这个力度。上一轮的刺激虽然号称是4万亿元人民币，但实际是9.3万亿，虽然在短期内把GDP增长率推到了一个很高的位置，但导致了通胀和资产泡沫，这都是很大的成本。为避免这种成本，下一步即使我们还面临像2008年一样的外部环境，也再不能出台这麽大规模的刺激政策，不能超过上次规模的一半。

下一轮刺激要更多注重使用财政政策，防止过度使用货币政策，因为货币最容易导致通胀。上一轮对铁、公、基的大量投资，各种问题已经出现，这次一定要避免。

最後一个问题，中国该不该买欧洲危机国家的债券？我的观点是要非常谨慎。因为危机还处于恶化状态，违约风险还在上升，欧元很可能继续下跌。同时应该有所准备，可以准备购买他们私有化过程中提供的便宜的资产。欧洲银行体系重新组合，一些银行会倒闭，部分资产会被出售，对中国的银行可能会提供一些并购的机会。中国要做相应的预案和准备，要及时把握一些可能是稍纵即逝的机会。(完)