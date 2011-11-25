〔英国金融〕银行业必须作最坏打算,以防欧元区无序解体--FSA

路透伦敦11月24日电---英国金融服务监管局(FSA)审慎业务部门(Prudential Business Unit)副主管Andrew Bailey周四表示,英国银行业正在制定应急计划,以防欧元区无序解体或部分成员国退出欧元区.

Bailey称,英国银行业对欧元区的曝险不大,但必须作最坏的打算.

"良好的风险管理意味着为严重的小概率事件作准备,也就是说我们不能忽视某些国家无序退出欧元区的可能."

银行家们上周告诉路透,对系统的严格测试已在进行,包括因应欧元区可能解体的可能,这是近年来大力推动的风险管理进程的部分措施.

Bailey表示,自2007-2008年全球金融危机以来,英国银行业的韧性已大幅提高."如今,英国银行业不再是问题的焦点所在,"他说.

他对银行业剥离非核心资产的作法表示欢迎,因这等于向投资者、监管当局和公共发出重要讯号,表明银行致力于结构性调整.

"行胜于言.我认为最有可能出现的情况,是银行业的投行活动大幅减少,"Bailey说.

他最担心的事情之一,就是欧洲大陆一些银行为满足欧盟的上调资本金要求,而"无序"去杠杆化.

"这种最差的去杠杆化没有发生在英国银行业身上,"Bailey说.(完)