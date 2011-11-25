版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 11:00 BJT

《日本重要政经日程》--11月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 内阁会议,随後财务大臣安住淳出席新闻发布会.

24日2350 - 日本全国10月CPI和东京地区11月CPI

24日2350 - 资本流动数据

24日2350 - 10月企业服务价格指数

0530 - 关西电力9053.T社长Makoto Yagi举行每月例行新闻发布会.

0600 - 日本央行总裁白川方明在证券行业组织会议上发表简短讲话.

企业面:

0300 - 奥林巴斯(7733.T)前执行长Michael Woodford在日本外国特派员协会(Foreign Correspondents'Club of Japan)召开新闻发布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐