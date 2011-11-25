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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 11:08 BJT

《外汇动态》日圆/泰铢卖盘拉低美元/泰铢,但进口商购入美元提供支撑

0249GMT--交易员称,受日本投资者卖出日圆/泰铢JPYTHB=R的拖累,美元/泰铢THB=TH也走跌,不过泰国进口商的美元买盘帮助遏制了该货币对的跌势.交易员表示,日圆/泰铢的下跌可能是受与泰国洪灾相关的再保险活动影响.

美元/泰铢跌0.3%至31.18泰铢,日圆/泰铢跌0.7%至40.245泰铢.考虑到欧元区的问题,交易员对于卖出美元/泰铢持谨慎态度.曼谷的一位交易员称,"鉴于欧债危机仍令风险资产承压,料将继续有避险资金流入美元.泰铢将呈盘整走势,倾向于走弱."(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

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