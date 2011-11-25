《外汇动态》日圆/泰铢卖盘拉低美元/泰铢,但进口商购入美元提供支撑

0249GMT--交易员称,受日本投资者卖出日圆/泰铢JPYTHB=R的拖累,美元/泰铢THB=TH也走跌,不过泰国进口商的美元买盘帮助遏制了该货币对的跌势.交易员表示,日圆/泰铢的下跌可能是受与泰国洪灾相关的再保险活动影响.