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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 12:06 BJT

〔日本债市〕10年期公债期货日内跌0.5点,受获利了结打压

路透东京11月25日电---10年期日债期货周五跌0.5点,部分是要抵消信用产品的损失,德债疲软吓退一些投资者亦是原因.

12月10年期日债期货2JGBv1日内跌0.52点至142.28,此前触及11月初以来的最低水平142.22.(完)

--编译 王丽鑫;审校 戴素萍

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