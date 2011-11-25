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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 11:45 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘守在两年半低点附近,奥林巴斯劲扬

路透东京11月25日电---日本股市日经指数周五早盘守在两年半低点附近,因德法两国官员发表的声明,使投资者相信欧元区领袖在如何解决欧债危机方面远未达成共识.

但奥林巴斯(7733.T)跳涨20%,连续第四日上涨,之前公司前社长Michael Woodford称,董事会成员"均希望"保留该公司上市地位.

日经指数.N225涨0.1%报8,173.31点,稍早一度低见8,135点,为两年半新低.

东证股价指数.TOPX涨0.2%至707.70点.(完)

--编译 李爽;审校 张荻

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