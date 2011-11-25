〔日本股市〕日经指数早盘守在两年半低点附近,奥林巴斯劲扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月25日电---日本股市日经指数周五早盘守在两年半低点附近,因德法两国官员发表的声明,使投资者相信欧元区领袖在如何解决欧债危机方面远未达成共识.
但奥林巴斯(7733.T)跳涨20%,连续第四日上涨,之前公司前社长Michael Woodford称,董事会成员"均希望"保留该公司上市地位.
日经指数.N225涨0.1%报8,173.31点,稍早一度低见8,135点,为两年半新低.
东证股价指数.TOPX涨0.2%至707.70点.(完)
--编译 李爽;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。