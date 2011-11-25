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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 11:50 BJT

〔中国新债〕东方集团下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京11月25日电---中国东方集团股份有限公司(600811.SS)周五公告称,将于下周三

(30日)起在银行间债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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东方集团 15 5 12 11/30簿记建档 民生银行 AA- 12/2 12/5

(600811.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校

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