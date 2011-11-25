〔中国货币市场〕七天回购续降隔夜小涨,财政存款投放料持续利好资金面(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海11月25日电---中国银行间市场周五早盘回购利率走势稍有分化,其中七天期品种继续下行,但隔夜和14天期小幅上涨.交易员认为,未来财政存款的陆续投放,有望继续支撑短期资金面.
不过他们指出,因12月公开市场到期资金量偏少,届时还要观察央行操作力度可能对流动性带来的影响.
华南一银行交易员称,受未来财政存款陆续投放因素支撑,"现在对市场预期应该都比较乐观了."
截至昨日数据显示,12月央行公开市场到期资金规模合计700亿元人民币,其中央票150亿元,正回购550亿元.与以往月份相比,规模偏小.
一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0290 3.9570 +7.20
七天CN7DRP=CFXS 4.0357 4.1374 -10.17
14天CN14DRP=CFXS 4.7424 4.7086 +3.38
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0216 3.9521 +6.95
七天CHICNY7D=CFXS 4.0575 4.1396 -8.21
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.0305 3.9700 +6.05
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.0232 4.0900 -6.68
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.7400 4.6700 +7.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 4.0192 3.9467 +7.25
七天SHICNYSWD= 4.0358 4.1050 -6.92
三个月SHICNY3MD= 5.6673 5.6673 0.00
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--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。