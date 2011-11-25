(重发)〔东京汇市〕欧元兑美元触及七周新低,受债务危机恶化拖累

(重发以调整段落次序)

* 欧元前景仍然负面,美元持坚

* 德国仍然反对发行欧元区债券,也不愿让欧洲央行扮演更为重要的角色

* 美元/日圆微涨,受东京定盘相关买需提振

路透新加坡11月25日电---欧元兑美元周五在亚洲时段跌至七周新低,由于市场认为欧元区债务危机一时难以结束,欧元难以获得任何动能.

欧元本周已累计挫跌1.5%,周三德国公债标售遭市场冷遇,引发市场担忧欧债危机开始损及这个欧洲最大的经济体,随後欧元一直承压.

欧元兑美元EUR=跌0.2%至1.3315,电子交易平台EBS一度触及1.3311的低位,为10月6日以来最低水准.

市场人士正预料欧元在未来几周或数月进一步挫跌,尽管空头回补可能减缓欧元跌势,并导致走势动荡.

"似乎国际基金经理的确正在撤离欧元区...这并未出现恐慌,但存在明显的趋势,"瑞银集团G10外汇分析师Gareth Berry指出,并称欧元兑美元可能在未来两三个月跌至1.300水平.

他说,"目前国际资产经理们倾向于出脱,而非在欧元区内重新配置.这与我们看到的一部分资金流动一致."

周五有传闻称,对冲基金正在卖出欧元,据传一个选择权触发位于1.3300,说明与选择权相关的买盘可能会在该水准上方浮现,并给予欧元一些支撑.

欧元兑日圆盘旋在上日EBS电子盘触及的近七周低位102.71日圆附近.欧元兑日圆EURJPY=R现报103.05日圆,上涨0.1%.

0100GMT东京定盘时包括日本进口商买盘在内的美元需求,助力美元兑日圆JPY=上涨0.3%至77.38日圆.

市场亦传闻有亚洲货币兑日圆的买盘.泰铢兑日圆THBJPY=R升0.4%至2.4739,交易员称,泰铢兑日圆的需求可能是受与泰国洪灾相关的保险支付影响.

**大宗商品货币疲弱**

由于德国坚决反对欧元区共同债券及让欧洲央行在应对危机上扮演更重要角色,德国、法国及意大利领导人周四的会谈因而蒙上阴影.

部分法国和欧盟官员曾希望德国不再坚持反对让欧洲央行承担更多的抗击危机职责.周三时德国公债标售为欧元问世以来表现最差,表明投资者甚至对作为避险天堂的德国也开始心生警惕.

但德国总理梅克尔丝毫没有放松立场,即使评级机构惠誉将葡萄牙主权债信评级降至垃圾级别[ID:nCN1241446]之後,压力骤增.

"对官员们不停地处理小事,却不考虑大胆行事的失望情绪推低风险胃纳,并加剧欧洲主权债危机前景的不利风险,"St. George Bank首席经济分析师Besa Deda表示.

澳洲央行官员周四警告称,欧债危机迅速逼近可能严重影响全球的程度,并敦促决策者立即采取行动,应对这种情况.

当前的避险情绪令商品货币走跌,澳元兑美元AUD=D4跌0.3%至0.9702美元,距离前一周触及的七周低位0.9664不远.

若市场信心没有明显改善,10月4日低点0.9388美元可能成为澳元的下一目标位.

纽约 当日 今年来 2010年

0359GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3307 1.3348 -0.31 -0.52 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.41 77.07 +0.44 -4.61 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.00 102.88 +0.12 -5.16 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9215 0.9194 +0.23 -1.29 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5463 1.5492 -0.19 -0.87 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0482 1.0467 +0.14 +5.17 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9692 0.9725 -0.34 -5.01 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7413 0.7410 +0.04 -4.85 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 75.030 74.980 +0.07 -9.68 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 57.400 57.130 +0.47 -9.25 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 119.68 119.43 +0.21 -5.51 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3067 1.3105 -0.29 -0.38 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 许娜/肖群英/兰秀娟/王翔琼/李爽; 审校 沈以文/张荻/白云

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