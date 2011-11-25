〔中国票据市场〕转贴利率续涨,贷存比考核压顶月底仍有上行压力

路透上海11月25日电---中国票据市场转贴利率周五续涨.临近月末,银行贷存比考核压力再度压顶,出票机构频频浮现,推升利率.同时,资金面收缩亦对票据市场形成压力,预计月底利率还将上扬但幅度相对有限.

"下周一、周二(利率)可能会往上提一提,毕竟存贷比这个事还是个比较头疼的问题."华北一银行交易员表示.

对于未来的市场表现,他指出,仍需关注政策面走向.尽管央行强调农村合作银行恢复正常的存款准备金率水平不能理解为下调存准率,但政策调整的"窗口"已打开,关键看後续是否有更有利的政策出台.预计12月召开的中央经济工作会议,也将对政策方向作出定位.

中国经济网从央行杭州中心支行获悉,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).[ID:nCN1239870]

中国银行间市场周五回购利率走势稍有分化,七天期品种继续下行,但隔夜和14天期小幅上涨.交易员认为,未来财政存款的陆续投放,有望继续支撑短期资金面.不过,因12月公开市场到期资金量偏少,届时还要观察央行操作力度可能对流动性带来的影响.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

--------------------------------------------------------

今日 8.7192/8.2209 9.0902/8.6547 10.3950/9.7020

上日 8.7326/8.2342 9.0806/8.6569 10.3850/9.7020

--------------------------------------------------------

变动 -1.34bp/-1.33bp +0.96bp/-0.22bp +1.00bp/0.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3318%,较上日6.3292%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.2425/3.1800 3.2600/3.2040

上日 3.2055/3.1420 3.2530/3.1950

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)