〔中国债市动态〕交投谨慎令现券收益率维稳,後市或续震荡因政策预期分歧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月25日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率窄幅震荡,场内流动性明显缓和.临近周末机构谨慎心理加重,交投偏清淡.
业内人士认为,虽然对债市预期一致向好,但投资者对宽松政策实施的时间窗口判断有分歧,令债市短期内或呈现震荡走势.
"未来(债券)市场会好的预期现在是一致的,但是什麽时候会好?大家的判断是不同的,有人认为很快,有人认为要到明年,交易策略就不一致,导致(债市)区间震荡,"华北一银行交易员称.
他并指出,短期内除非有实质政策出台或者更加明确的政策面倾向,才能打破震荡走势,否则仍将延续区间整理.
"外围经济的走弱可能加快政策出台,但在政府换届之前,维稳的可能性最大,"他称.定于12月初召开的中国中央经济工作会议将为2012年的政策走向定调.
北京一券商交易员并指出,下周仍需关注一年期央票发行和公开市场发行量,源于公开市场到期量仅有20亿,恐令资金面承压.
中国银行间市场周五早盘回购利率走势稍有分化,其中七天期品种继续下行,但隔夜和14天期小幅上涨.交易员认为,未来财政存款的陆续投放,有望继续支撑短期资金面.[ID:nCN1242766]
德意志银行首席经济学家马骏认为,未来如果全球出现深度衰退,中国不得不进行经济刺激时,一定要把握好政策的力度,下一轮刺激要更多注重财政政策,防止过度使用货币政策,因为货币最容易导致通胀.[ID:nCN1242566](完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。