〔中国债市动态〕交投谨慎令现券收益率维稳,後市或续震荡因政策预期分歧

路透上海11月25日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率窄幅震荡,场内流动性明显缓和.临近周末机构谨慎心理加重,交投偏清淡.

业内人士认为,虽然对债市预期一致向好,但投资者对宽松政策实施的时间窗口判断有分歧,令债市短期内或呈现震荡走势.

"未来(债券)市场会好的预期现在是一致的,但是什麽时候会好?大家的判断是不同的,有人认为很快,有人认为要到明年,交易策略就不一致,导致(债市)区间震荡,"华北一银行交易员称.

他并指出,短期内除非有实质政策出台或者更加明确的政策面倾向,才能打破震荡走势,否则仍将延续区间整理.

"外围经济的走弱可能加快政策出台,但在政府换届之前,维稳的可能性最大,"他称.定于12月初召开的中国中央经济工作会议将为2012年的政策走向定调.

北京一券商交易员并指出,下周仍需关注一年期央票发行和公开市场发行量,源于公开市场到期量仅有20亿,恐令资金面承压.

中国银行间市场周五早盘回购利率走势稍有分化,其中七天期品种继续下行,但隔夜和14天期小幅上涨.交易员认为,未来财政存款的陆续投放,有望继续支撑短期资金面.[ID:nCN1242766]

德意志银行首席经济学家马骏认为,未来如果全球出现深度衰退,中国不得不进行经济刺激时,一定要把握好政策的力度,下一轮刺激要更多注重财政政策,防止过度使用货币政策,因为货币最容易导致通胀.[ID:nCN1242566](完)