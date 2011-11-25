〔中国大豆〕2012年一季度大豆进口料达1,300万吨,同比增18.5%--CNGOIC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月25日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称,根据船期统计,2012年一季度中国进口大豆到港量预计为1,300万吨左右,同比增长18.5%.今年一季度大豆进口量为1,097万吨.
中国是全球最大的大豆进口国.粮油信息中心称,根据海关数据和船期统计,2011年第四季度中国进口大豆到港量为1,430万吨左右.
此外,根据船期统计,2012年一季度中国进口豆油到港量预计在35万吨左右,为近几年来同期进口量较高水平.高于2011年一季度豆油到港量30万吨,2010年同期的14万吨.
中国国储近期在国际大豆市场的询价引发大豆期货价格暴涨,让相关粮食央企苦恼不已.据中国经营报上周末报导,国储10月以来分别两次向国际大豆市场询价,共计买入约120万吨大豆,两次询价均造成芝加哥大豆期货<0#S:>价格暴涨.[ID:nCN1231786](完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。