阿盟要求叙利亚允许观察团进入,否则将制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗11月24日电---阿拉伯国家联盟要求叙利亚在一天内签署协议允许观察团进入该国，否则将因其镇压示威活动而面临制裁，措施包括暂停飞往该国航班和中断与其央行的交易等。

阿拉伯国家外长周四聚于开罗，他们表示，若叙利亚不同意让观察团进入，评估阿盟结束叙利亚持续八个月流血冲突的计划进展情况，他们将于周六考虑实施制裁。

根据11月2日阿盟协议，叙利亚同意撤出城市中心武装力量，释放政治犯，启动与反对派对话，并允许观察团和国际媒体机构进驻该国。

但在此後，叙利亚暴力冲突不止，仍导致数百平民、安保人员和逃兵被杀。联合国称，叙利亚冲突自3月以来已致3,500人丧生。

法国外长朱佩（Alain Juppe）称，他将与阿盟磋商叙利亚签署协议之事。但来自阿盟的消息人士透露，开罗会议并未提及此事。

阿盟外长发表声明称：“如果叙利亚不签署协议……或在以後违背承诺，不停止杀戮，或是不释放被捕者……（阿盟官员）将于周六考虑对其实施制裁。”

他们还称，可能实施的制裁措施，包括暂停飞往叙利亚的航班，中断与该国央行的交易，冻结叙利亚政府银行账户，以及停止与叙利亚的金融交易。（完）