〔表格〕新加坡10月工业生产较上月增加14.2%,预估为减少2.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡11月25日电---新加坡经济发展局周五公布:
* 新加坡10月经季节调整工业生产较前月增长14.2%,路透预估为下滑2.4%
* 新加坡10月工业生产较上年同期增长24.4%,路透预估为增长8.1%
总体产出(%) 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
较前月** 14.2 -1.5* 4.3* 0.4* 2.2* -2.6* -18.5*
较上年同期 24.4 11.3* 22.1* 7.6* 10.7*-16.4* -9.4*
扣除生物制药
较前月** 1.2 -2.1*-4.8* -5.3* -3.1* 4.0* -5.8*
较上年同期 -11.2 -13.2*-11.2* -6.4 1.5 4.7 0.1
** 经季节调整
* 修正值
--编译 张若琪;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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