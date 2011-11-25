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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 13:10 BJT

〔表格〕新加坡10月工业生产较上月增加14.2%,预估为减少2.4%

路透新加坡11月25日电---新加坡经济发展局周五公布:

* 新加坡10月经季节调整工业生产较前月增长14.2%,路透预估为下滑2.4%

* 新加坡10月工业生产较上年同期增长24.4%,路透预估为增长8.1%

总体产出(%) 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

较前月** 14.2 -1.5* 4.3* 0.4* 2.2* -2.6* -18.5*

较上年同期 24.4 11.3* 22.1* 7.6* 10.7*-16.4* -9.4*

扣除生物制药

较前月** 1.2 -2.1*-4.8* -5.3* -3.1* 4.0* -5.8*

较上年同期 -11.2 -13.2*-11.2* -6.4 1.5 4.7 0.1

** 经季节调整

* 修正值

--编译 张若琪;审校 丁琦

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