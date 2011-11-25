《企业看点》--11月25日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月25日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 一家德国报纸周四援引消息人士称,排名汉莎航空(LHAG.DE)之後的德国第二大航空公司--柏林航空(AB1.DE)正在寻找合作夥伴.该公司新任执行长正与几家感兴趣的公司进行洽谈.[ID:nL5E7MO49Z]
* 马来西亚金融集团Hwang-DBS (Malaysia) Bhd HDBS.KL的一名高管告诉该国商业时报,该公司尚未考虑与Alliance Financial Group Bhd(ALFG.KL)公司进行合并.这否认了之前媒体就两家公司很快即将合并的揣测.[ID:nL4E7MP01E]
* 据英国金融时报周五报导,智利国有铜公司Codelco暗示,愿意与英美资源集团就智利一处矿产资源达成财务和解,但Codelco称代价将不便宜.[ID:nL4E7MP09B]
* 日本经济新闻报导,日本贸易商社丸红(8002.T)收购了一家巴西谷物港口运营商,以期将谷物出口增加三倍.[ID:nL4E7MO1X4]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。