《企业看点》--11月25日财务活动报导摘要

路透11月25日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 一家德国报纸周四援引消息人士称,排名汉莎航空(LHAG.DE)之後的德国第二大航空公司--柏林航空(AB1.DE)正在寻找合作夥伴.该公司新任执行长正与几家感兴趣的公司进行洽谈.[ID:nL5E7MO49Z]

* 马来西亚金融集团Hwang-DBS (Malaysia) Bhd HDBS.KL的一名高管告诉该国商业时报,该公司尚未考虑与Alliance Financial Group Bhd(ALFG.KL)公司进行合并.这否认了之前媒体就两家公司很快即将合并的揣测.[ID:nL4E7MP01E]

* 据英国金融时报周五报导,智利国有铜公司Codelco暗示,愿意与英美资源集团就智利一处矿产资源达成财务和解,但Codelco称代价将不便宜.[ID:nL4E7MP09B]

* 日本经济新闻报导,日本贸易商社丸红(8002.T)收购了一家巴西谷物港口运营商,以期将谷物出口增加三倍.[ID:nL4E7MO1X4]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)