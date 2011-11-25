《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月14日-11月18日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周总体向下.欧洲负面信号频发打压市场风险偏好,美元获强力

支撑.国内方面,汇丰PMI预览显示经济增长乏力,而外汇占款四年来首现负增长更是削弱人民

币升值动能.预计短期内升值方向不改,但速度将放缓.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国人民银行公开市场本周净投放资金220亿元人民币,考虑到本周市场资金面较为紧张,

央行净投放为机构解围.而一年期央票收益率止跌企稳,明确传递出央行旨在维稳的意图.

分析人士指出,下周公开市场到期量极小,而随着财政存款的逐步释放,资金面将渐趋宽松,

央票需求料将随之恢复,公开市场很可能再现被动净回笼.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市当周宽幅震荡.受到资金面紧张的影响,现券买气受到压制,推动收益率一度震

荡上行;但随着流动性紧张状况的缓解,再加上全国20多家农村合作银存款准备金率降至正常

水平,引发市场对央行货币政策可能进一步放松的遐想,债市买气得以提振,收益率回落调整,

预计近期债市还将延续盘整的态势.[CN/CN]

--票据转贴利率当周上扬.月末贷存比考核压顶,供求关系发生逆转,出票机构频频浮现,推升

利率水平.汇丰PMI初值再现萎缩,暗示国内经济持续放缓,而部分机构存准率的下调,更是深化

政策放宽的预期.排除月末利率的短暂上扬,预计整体趋势将以下行为主基调.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC当周累计下跌1.5%,为连续第三周收跌.在经济基本面疲软,且欧债危机仍处

敏感时期的情况下,预计短线市场将维持观望态势.未来走势则需待经济增速和调控方向更趋

明确.[.SSCN]

期市:

--沪铜价格当周继续震荡回落,受欧债债务危机阴霾及中国制造业数据放缓拖累,这已是沪铜

连续第三周收低.沪铜主要合约SCFc3周五收报53,590元,较上周五跌1,960元.[MET/LCN]

黄金:

--国内黄金价格当周跌至一个月以来的低位,因美元走升,且市场愈发担心欧债危机将挥之不

去并最终引发信用紧缩.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报346.30元人民币,全

周跌约7.00元;期金主要合约SHAUM2收报346.50元,跌7.06元.(完)