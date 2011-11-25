〔中美贸易〕商务部对美国可再生能源产业扶持政策及补贴立案调查

路透北京11月25日电---中国商务部周五表示,将对美国可再生能源产业的扶持政策及补贴措施进行贸易壁垒立案调查,因其违反了世贸组织规则,对中国的可再生能源产业造成了不合理的阻碍和限制.

刊登在商务部网站的公告并称,此次调查所涉及的产品主要包括与风能、太阳能及水能等可再生能源利用相关的产品,设备及其零部件;而调查项目则包括"美国华盛顿州可再生能源生产鼓励项目"等六项.

本月初,美国商务部正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查,这是美方首次针对中国清洁能源产品发起"双反"调查.这将可能导致美国对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.(完)

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