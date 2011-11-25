中国网络贷款亟待政府监管

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏州11月25日电（记者 Jane Lanhee Lee）---随着中小企业受到贷款难问题困扰，很多个人对个人（Peer to Peer，简称P2P）网络借贷平台应运而生。尽管这种融资方式满足了一定的贷款需求，但监管缺失可能导致问题的出现。
网络借贷通常没有抵押物。借款人需要上传一些个人信息，如身份证和户口本扫描件等。如果借款人不能按时还款，网络借贷平台会逐步将其个人信息告知放贷人。放贷人有时通过将这些信息公布在互联网上，对借款人进行追缴。
“经常出现一个人从多个网络借贷平台上贷款的现象，这样风险就很大。我们希望政府能够针对该行业出台一些监管措施。”拍拍贷（www.ppdai.com）一放贷人表示。
2011年8月，中国银监会办公厅下发了《关于人人贷有关风险提示的通知》。《通知》称，由于行业门槛低，且无强有力的外部监管，人人贷中介机构有可能突破资金不进账户的底线，演变为吸收存款、发放贷款的非法金融机构，甚至变成非法集资。
银监会拒绝就人人贷问题回答路透记者的提问。
银监会的通知给一些外籍风险投资者敲响了警钟，这些投资者对中国消费信贷市场的巨大潜力非常感兴趣。
不过外资企业仍关注此间的机会。美国人人贷企业Prosper Marketplace Inc.的首席执行官Chris Larsen称，专注于中国的IDG Capital Partners近期对其进行了700万美元投资，希望这能够帮助Prosper Marketplace进入中国。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。