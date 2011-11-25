〔表格〕德国10月进口物价较前月下滑0.3%,较上年同期增长6.8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林11月25日电---德国联邦统计局周五公布,该国10月进口物价较前月下滑0.3%,较上年同期增长6.8%.
德国进口物价 (变动百分比%)
11年10月 11年9月 10年10月
较上月 -0.3 +0.6 -0.2
较上年同期 +6.8 +6.9 +9.2
指数(基期为2005年) 116.9 117.3 109.5
路透调查中分析师的预估中值为,进口物价较前月下滑0.2%,较上年同期上升6.9%.(完)
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--编译 艾茂林;审校 王丽鑫
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