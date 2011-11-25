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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 15:15 BJT

〔表格〕德国10月进口物价较前月下滑0.3%,较上年同期增长6.8%

路透柏林11月25日电---德国联邦统计局周五公布,该国10月进口物价较前月下滑0.3%,较上年同期增长6.8%.

德国进口物价 (变动百分比%)

11年10月 11年9月 10年10月

较上月 -0.3 +0.6 -0.2

较上年同期 +6.8 +6.9 +9.2

指数(基期为2005年) 116.9 117.3 109.5

路透调查中分析师的预估中值为,进口物价较前月下滑0.2%,较上年同期上升6.9%.(完)

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--编译 艾茂林;审校 王丽鑫

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