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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 14:21 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元收贬,并创两个月来最大单周百分比跌幅

路透首尔11月25日电---韩国韩元兑美元KRW=周五在本地市场收低0.5%,因外资受欧债忧虑影响,持续抛售股票.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,164.8,周四本地收盘报1,158.5.

本周,韩元兑美元累积挫跌2.22%,为9月底以来最大单周百分比跌幅,且为连续第四周周线收低.(完)

--编译 白云; 审校 蔡美珍

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