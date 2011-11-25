〔中美贸易〕商务部对美国可再生能源产业扶持政策及补贴立案调查(更新版)

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* 对美可再生能源产业扶持政策及补贴立案调查

* 调查涉及六个项目,产品包括与风能等相关部件

路透北京11月25日电---继美国对中国太阳能电池发起"双反"调查後,中国商务部周五予以实质回击,宣布将对美国可再生能源产业的扶持政策及补贴措施进行贸易壁垒立案调查,因其违反了世贸组织规则.

刊登在商务部网站的公告并称,此次调查所涉及的产品主要包括与风能、太阳能及水能等可再生能源利用相关的产品,设备及其零部件.

"美国政府对其国内可再生能源产业提供扶持政策及补贴措施,违反了世贸组织规则,对我国可再生能源产业发展造成了阻碍和限制,已构成贸易壁垒,"商务部在新闻稿中称.

调查项目包括"美国华盛顿州可再生能源生产鼓励项目"、马萨诸塞州"州立太阳能返款项目Ⅱ"、俄亥俄州"风力生产和制造鼓励项目"、新泽西州"可再生能源鼓励项目"等六项.

商务部周五刊登新闻稿引述进出口公平贸易局负责人表示,商务部将公正、客观评估申请人指称的有关扶持政策及补贴措施.如果调查结果认定上述政策措施违反世贸组织规则,构成贸易壁垒,商务部可以采取相应措施,如启动世贸组织争端解决程序

商务部称,调查应在2012年5月25日前结束,特殊情况下可延长至2012年8月25日.

本月初,美国商务部正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查,这是美方首次针对中国清洁能源产品发起"双反"调查.这将可能导致美国对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.

针对上述"双反"(反倾销、反补贴)调查,中国商务部发言人沈丹阳此前表示,中国政府严重关切此案,且中国公众和企业对此强烈不满.中方保留在世贸组织规则框架内采取相应措施的权利.

今年来因欧洲主要市场下调光伏发电补贴令需求增长放缓,产业链库存创下历史高位,价格降幅达到四成,令光伏企业利润大损.中国主要太阳能光伏电池制造企业,包括尚德电力STP.N、晶澳太阳能(JASO.O)和赛维LDK太阳能LDK.N三季度亏损均超出预期,并预计行业疲软态势可能会延续至明年.(完)

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