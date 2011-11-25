〔韩国股市〕收跌1.04%,汽车和炼油股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月25日电---韩国股市周五下跌,因投资者依然谨慎,此前德国重申反对发行欧元区共同债券或通过货币工具来协助解决欧元区债务危机,加深了对欧元区忧虑.
汽车股和炼油股领跌,其中起亚汽车(000270.KS)收跌4.6%,S-Oil(010950.KS)收低3.3%.
综合股价指数.KS11收跌1.04%,报1,776.40点.(完)
--编译 许娜;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。