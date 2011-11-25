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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 14:20 BJT

〔韩国股市〕收跌1.04%,汽车和炼油股领跌

路透首尔11月25日电---韩国股市周五下跌,因投资者依然谨慎,此前德国重申反对发行欧元区共同债券或通过货币工具来协助解决欧元区债务危机,加深了对欧元区忧虑.

汽车股和炼油股领跌,其中起亚汽车(000270.KS)收跌4.6%,S-Oil(010950.KS)收低3.3%.

综合股价指数.KS11收跌1.04%,报1,776.40点.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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