〔日本股市〕收盘小幅下跌,本周录得跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月25日电---日本股市日经指数周五收低,因法德领导人的声明未能令投资者相信,欧洲领导人即将就如何遏制债务危机达成共识.本周日股下跌.
日经指数.N225跌0.1%至8,160.01点,盘中曾跌至8,135.79点的两年半新低.日股本周下跌2.6%.
东证股价指数.TOPX收涨0.1%至706.60点,不过本周仍下跌1.9%.(完)
--编译 李春喜;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。