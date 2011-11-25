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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 14:26 BJT

〔日本股市〕收盘小幅下跌,本周录得跌幅

路透东京11月25日电---日本股市日经指数周五收低,因法德领导人的声明未能令投资者相信,欧洲领导人即将就如何遏制债务危机达成共识.本周日股下跌.

日经指数.N225跌0.1%至8,160.01点,盘中曾跌至8,135.79点的两年半新低.日股本周下跌2.6%.

东证股价指数.TOPX收涨0.1%至706.60点,不过本周仍下跌1.9%.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

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