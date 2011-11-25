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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 15:06 BJT

〔日本经济〕欧债问题可能对日本产生更大影响--央行总裁白川方明

路透东京11月25日电---日本央行总裁白川方明周五称:

* 日本金融体系依然稳定,公债收益率维持在低位

* 日本金融机构对欧债问题的曝险较小

* 今年夏天以来欧债危机通过日圆升值和股价下跌影响日本经济

* 日本经济正在回暖,但步伐放暖

* 日本经济目前将感受到海外经济放缓,日圆升值和泰国洪水的影响

* 日本经济暂时将放缓,但可能恢复温和复苏

* 欧洲债务问题未来可能通过贸易等其它渠道对日本产生更大影响

* 欧债问题可能损及全球经济.(完)

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