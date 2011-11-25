〔日本经济〕欧债问题可能对日本产生更大影响--央行总裁白川方明

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月25日电---日本央行总裁白川方明周五称:
* 日本金融体系依然稳定,公债收益率维持在低位
* 日本金融机构对欧债问题的曝险较小
* 今年夏天以来欧债危机通过日圆升值和股价下跌影响日本经济
* 日本经济正在回暖,但步伐放暖
* 日本经济目前将感受到海外经济放缓,日圆升值和泰国洪水的影响
* 日本经济暂时将放缓,但可能恢复温和复苏
* 欧洲债务问题未来可能通过贸易等其它渠道对日本产生更大影响
* 欧债问题可能损及全球经济.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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