《综述》中国地方自行发债试点显现非理性荣景,後市终向理性回归

* 深圳地方债三年利率3.03%,五年3.25%

* 发行利率较上次浙江省略升,但仍低于同期限国债

* 试点结果对于今後地方债发行有很好的借鉴意义

* 利于提高地方政府自主发债积极性,但市场将逐步回归理性

* 地方政府自主发债仍需解决包括监管在内的诸多问题

作者 周晓峰

路透上海11月25日电---作为增加中国地方政府融资渠道--地方政府首次自行发债试点表现出一种非理性的繁荣,以连连惊叹号结束.业内人士指出,此次地方债中标利率低于国债实受非市场化因素主导,一旦日後真正推出市政债,地方政府的信用评级及偿债能力摊在阳光下时,投资者终将回归理性.

自行发债是介于中央代发地方政府债与地方自主发债之间的一种过渡方式,虽然象征意义大于实际,但业内人士相信,在地方自行发债的制度规范及市场发展後,最终会向真正意义上的自主发债转化.

他们也认为,这有利改变目前地方政府以地方融资平台和银行贷款为主的融资结构,加强对债务偿还的保障,对降低地方融资平台的风险有积极意义.

年内最後一个出场的深圳市,其三年和五年期的地方债品种继续受到市场热捧,中标利率低于同期限国债收益率5-10个基点(bp).此前包括上海市、浙江省、广东省地方债亦受到市场亲睐,中标利率不断走低且均低于同期限国债收益率水平.

国开行固定收益交易主管翟晨曦指出,目前仅四家地方政府试点,都属于经济发达、财政雄厚的地区,且都享有财政代还本息的体制保护.

"....地方债反映的将是地方政府信用,其资质不仅应弱于国债,且应充分体现各地不同的经济财政状况和偿债能力的差异.发行利率最终应向信用定价的合理水平回归."翟晨曦说.

南京银行金融市场部研究员张兰也认为,此次的地方政府自行发债试点对于市场而言,也是一个新鲜事物,评级体系和定价机制都有待摸索和完善.这麽低的发行利率并不见得合理,至少目前多数机构投资人是这麽看的.

中国财政部上月末批准在上海市、浙江省、广东省和深圳市开展地方政府自行发债试点,发行总额共计229亿元人民币.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.而此次试点的金额也仍在今年中央代发的2,000亿元地方债券范围之内.

**深圳债发行利率继续低于同期限国债**

业内人士稍早透露,深圳市政府上午招标发行的三年期地方债,中标利率3.03%;同时发行的五年期品种,中标利率3.25%.

上述两期债为深圳市今年第一和第二期政府债,总额22亿元人民币,三年期和五年期品种金额各半.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.11月28日开始发行并计息,11月30日发行结束.

业内人士指出,从理论上讲,地方债的评级不可能高于国债,流动性也远不及後者.之所以发行利率要比国债更低,与其承销模式有很大关系.地方债承销团成员由发行人选择,且多为与当地经济关系紧密的金融机构,出于招揽财政存款,争取更多承销业务等目的,承销商或主动或被动,都有压低发行利率的倾向性.

"'银边债'这次表现非常超脱,与国债基准的相关性也有所脱钩,市场化定价难以真正体现," 翟晨曦说.

虽然此次深圳地方债发行利率较前次浙江债略有回升,投标倍数亦有所下滑,但业内人士并不认为该结果表明了投资人对于两期债券的定价判断有什麽不同,而仅是一种正常的市场波动.

业内人士并透露,稍早深圳地方债三年和五年品种的投标倍数为2.44倍和2.27倍,低于前次浙江债的3.8倍和3.7倍.而前次浙江债的发行利率,三年和五年期品种分别为3.01%和3.24%.

此前财政部代理发行的地方债,因其地方政府属性及流动性不足限制,发行利率一般高于标准国债10个基点(bp)左右.中债登固定利率国债收益率曲线<0#CFTBYBMK=>显示,三年和五年期国债的最新收益率分别为3.1278%和3.3088%.

统计数据显示,今年以来,财政部已代发八期地方债合计1,771元,其中三年期债券票面利率区间在3.67%-4.07%,五年期债则介于3.70%-4.30%.

**市场终将向理性回归**

虽然此次地方政府自行发债试点取得了开门红,但并不能代表未来其它地方政府债券就一定能够取得同样的成功.

业内专家指出,以前地方债都由财政部代发,隐含中央政府信用,现在变为地方政府自行发行,则是在强调地方政府还本付息的主体责任.

国金证券固定收益投资经理李德智称,自行发债并不等于自主发债,如果今後真正推出了市政债,那麽地方政府信用将取代中央政府信用成为主体信用,这意味着地方债发不发得出,与能不能得到投资人认可至关重要,地方政府的信用纪录、地方的偿债能力等都要接受市场的检验.

其次,作为制度层面,如何做到有效监督,也是地方自主发债推出前必须解决的问题.

复旦大学证券研究所副所长王尧基之前接受媒体采访时表示,如果地方政府发债能做到规范、透明,量力而行,其结果必然是正面的;如果地方政府报着"本届发债,下届还钱"的态度,过度举债而大搞"形象工程",结果必然是负面的.

因此他称,监管部门须吸取此前地方政府融资平台存在管理不规范不审慎、监督机制缺失的教训,"未雨绸缪",事先做好地方债发行的规制工作,以免再现"一放就乱,一管就死"的局面.

审计署此前披露,中国地方政府性债务馀额2010年底达到10.7万亿元,其中融资平台公司的政府性债务占比近半.有报告预计,在经过三至五年的借贷周期後,这些债务将于2012、2013年前後迎来还款高峰.而此次地方债试点"开闸",就有为原来的地方融资平台纾困之意.

"不管如何,此次试点对于今後地方债到底怎麽弄还有很好的借鉴意义的,投资人也不奢望刚开始就能赚钱,主要是为了培育市场,今後这可是块大蛋糕,"国泰君安固定收益研究员周文渊说.(完)