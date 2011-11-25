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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 14:38 BJT

《外汇动态》欧元/美元风险逆转指标回落,尽管欧元前景疲软

0614GMT---一日系银行交易员称,欧元/美元风险逆转指标自本月初所及高位下滑,尽管人们普遍预计欧元将下跌,暗示在1.33美元下方存在众多期权障碍.

一个月期欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=GFI持稳于3.35/2.85,偏向欧元卖权,低于本月稍早的4.5/4.0.

该交易员还称,期权交易成交量减少,因许多市场人士对交易对手风险开始变得警惕.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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