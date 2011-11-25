〔中国股市〕沪综指收跌至一个月新低,利好消息缺乏大盘走势疲软

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月25日电---中国股市沪综指周五创逾一个月新低,成交额亦萎缩至逾一个月低点.分析人士称,因缺乏利好消息支持,目前大盘较为疲软,既无力上涨也难现放量大跌,预计投资者短期仍将维持观望态势.
沪综指.SSEC收报2,380.224点,跌17.330点,或0.72%;上一收盘低位为10月24日的2,370.333点.本周为连续第三周下跌,跌幅为1.5%.另外,今日A股成交额为460亿元,此前低位为10月21日的436亿元.
"主要是没有好消息,市场有避险要求.基本面上,经济不行,房地产有问题;欧债也在比较敏感的时期."东北证券分析师沈正阳表示,对市场而言,救命稻草在于货币政策的松动及股市发行制度的变化,但这一直也低于市场主观预期.
中国东吴证券股份有限公司周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)不超过5亿股A股,近期新股发行上市消息不断,对市场扩容压力有所加大.
沈正阳并预计,短线市场将维持观望态势,待能够看到金融板块拉升时,大盘可能才将有所企稳,且市场情绪才能有所改善.
隔夜欧洲股市连续第六日收跌,成交清淡,之前德国总理梅克尔重申其反对调整欧洲央行职能以缓解债务危机的立场.泛欧绩优股指数成交不旺,成交量为90日均值的76.8%,美国市场则因假休市.[.EUCN]
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,574.0点,跌0.61%,成交量为165,583手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。