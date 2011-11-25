〔中国股市〕沪综指收跌至一个月新低,利好消息缺乏大盘走势疲软

路透北京11月25日电---中国股市沪综指周五创逾一个月新低,成交额亦萎缩至逾一个月低点.分析人士称,因缺乏利好消息支持,目前大盘较为疲软,既无力上涨也难现放量大跌,预计投资者短期仍将维持观望态势.

沪综指.SSEC收报2,380.224点,跌17.330点,或0.72%;上一收盘低位为10月24日的2,370.333点.本周为连续第三周下跌,跌幅为1.5%.另外,今日A股成交额为460亿元,此前低位为10月21日的436亿元.

"主要是没有好消息,市场有避险要求.基本面上,经济不行,房地产有问题;欧债也在比较敏感的时期."东北证券分析师沈正阳表示,对市场而言,救命稻草在于货币政策的松动及股市发行制度的变化,但这一直也低于市场主观预期.

中国东吴证券股份有限公司周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)不超过5亿股A股,近期新股发行上市消息不断,对市场扩容压力有所加大.

沈正阳并预计,短线市场将维持观望态势,待能够看到金融板块拉升时,大盘可能才将有所企稳,且市场情绪才能有所改善.

隔夜欧洲股市连续第六日收跌,成交清淡,之前德国总理梅克尔重申其反对调整欧洲央行职能以缓解债务危机的立场.泛欧绩优股指数成交不旺,成交量为90日均值的76.8%,美国市场则因假休市.[.EUCN]

沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,574.0点,跌0.61%,成交量为165,583手.(完)