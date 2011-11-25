版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 11月 25日 星期五 15:24 BJT

〔企业结盟〕力拓称与中铝合资企业将专注于勘探铜、煤以及钾

路透悉尼11月25日电---力拓(RIO.AX)(RIO.L)称与中国铝业的合资开采企业将专注于铜,煤以及钾.(完)

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐