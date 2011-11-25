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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 15:13 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元跌至七周新低,因欧债危机延烧

* 欧元前景仍然负面,美元持坚

* 德国仍然反对发行欧元区共同债券,也不愿让欧洲央行扮演更为重要的角色

* 美元/日圆受东京定盘相关买需支撑

路透新加坡11月25日电---欧元兑美元周五跌至七周新低,由于市场认为欧元区债务危机一时难以结束,欧元难以获得任何动能.

欧元本周已累计挫跌1.5%,周三德国公债标售遭市场冷遇,引发市场担忧欧债危机开始损及这个欧洲最大的经济体,随後欧元一直承压.

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