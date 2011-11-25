〔东京汇市〕欧元兑美元跌至七周新低,因欧债危机延烧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元前景仍然负面,美元持坚
* 德国仍然反对发行欧元区共同债券,也不愿让欧洲央行扮演更为重要的角色
* 美元/日圆受东京定盘相关买需支撑
路透新加坡11月25日电---欧元兑美元周五跌至七周新低,由于市场认为欧元区债务危机一时难以结束,欧元难以获得任何动能.
欧元本周已累计挫跌1.5%,周三德国公债标售遭市场冷遇,引发市场担忧欧债危机开始损及这个欧洲最大的经济体,随後欧元一直承压.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。