〔日本债市〕公债受德债疲势拖累而下跌,技术面转而偏空

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月25日电---日本公债价格周五下滑,因获利了结卖压浮现,且德债疲势令部份投资人大惊失色,进而推低日本指标收益率(殖利率)至逾三周来最高位.
德债在周三标售欠佳後走跌,导致一些日债投资人担忧主权债危机可能波及日本.在工业化国家中,日本的债务与经济规模之比最高.
10年期公债收益率JP10YTN=JBTC升至1.030%,为10月31日以来最高位,日内上涨5个基点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。