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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 15:21 BJT

〔日本债市〕公债受德债疲势拖累而下跌,技术面转而偏空

路透东京11月25日电---日本公债价格周五下滑,因获利了结卖压浮现,且德债疲势令部份投资人大惊失色,进而推低日本指标收益率(殖利率)至逾三周来最高位.

德债在周三标售欠佳後走跌,导致一些日债投资人担忧主权债危机可能波及日本.在工业化国家中,日本的债务与经济规模之比最高.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC升至1.030%,为10月31日以来最高位,日内上涨5个基点.

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