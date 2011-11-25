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债券 | 2011年 11月 25日 星期五 15:43 BJT

〔欧元债市〕德债上涨,欧债危机尚无清晰解决计划

德国仍然反对发行欧元区共同债券,坚决对抗要求欧洲央行(ECB)采取更激进行动的呼声.

12月德债期货价格FGBLZ1上涨9个跳动点,报135.14,在周三因10年期公债标售结果糟糕导致大跌後持稳.

"德债此刻真的太便宜,市场行情好像预期末世之战来临,而股市行情像是预期能勉强应付过去,但德债所反映的情况通常是对的,"一交易商称.

10年期公债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB下跌0.5个基点,报2.129%.(完)

--编译 石冠兰/王丽鑫;审校 丁琦/张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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