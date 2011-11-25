〔欧元债市〕德债上涨,欧债危机尚无清晰解决计划

12月德债期货价格FGBLZ1上涨9个跳动点,报135.14,在周三因10年期公债标售结果糟糕导致大跌後持稳.

"德债此刻真的太便宜,市场行情好像预期末世之战来临,而股市行情像是预期能勉强应付过去,但德债所反映的情况通常是对的,"一交易商称.