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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 15:40 BJT

〔日本股市〕受欧洲疑虑打压小幅收低,本周录得跌幅(更新版)

(新增细节)

路透东京11月25日电---日本股市日经指数周五下滑但脱离低位,周线收跌,因法德领导人的声明未能令投资者相信,欧洲领导人即将就如何遏制债务危机达成共识.

奥林巴斯(Olympus)(7733.T)放量大涨,本周累计涨幅高达77%,之前公司前社长Michael Woodford称,董事会成员"均希望"保留该公司上市地位.

芯片类股上升,此前日本经济新闻报导称,10-12月半导体和液晶显示器(LCD)生产设备订单料较上季增加30%左右.

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