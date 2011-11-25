〔日本股市〕受欧洲疑虑打压小幅收低,本周录得跌幅(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月25日电---日本股市日经指数周五下滑但脱离低位,周线收跌,因法德领导人的声明未能令投资者相信,欧洲领导人即将就如何遏制债务危机达成共识.
奥林巴斯(Olympus)(7733.T)放量大涨,本周累计涨幅高达77%,之前公司前社长Michael Woodford称,董事会成员"均希望"保留该公司上市地位.
芯片类股上升,此前日本经济新闻报导称,10-12月半导体和液晶显示器(LCD)生产设备订单料较上季增加30%左右.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。